سياسة
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دول أوروبية تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو
كشفت تقارير إعلامية، مساء الأربعاء، عن أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو/أيار الجاري.
دول أوروبية تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو
دول أوروبية تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو / صورة: Getty Images
9 مايو 2024

وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTE)، إن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد متحدث باسم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن، أن هذه المحادثات مستمرة بالفعل، بحسب الشبكة.

وأوضحت الشبكة أن دولاً أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا، ستعلن اعترافها بدولة فلسطين في 21 مايو.

ودولة فلسطين معترف بها حاليًا من قبل 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

وفي وقت سابق، كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، أنه يتوقع أن تعترف بعض دول الاتحاد رسمياً بفلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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