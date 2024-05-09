سياسة
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إنهاء الاحتجاجات بجامعة ترينيتي بعد تعهدها بقطع العلاقات مع شركات إسرائيلية
أنهى طلاب جامعة ترينيتي الأيرلندية في دبلن، الأربعاء، الاحتجاجات المؤيدة لغزة، بعد أن تعهدت الجامعة بسحب الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية المدرجة على "القائمة السوداء" للأمم المتحدة.
إنهاء الاحتجاجات بجامعة ترينيتي بعد تعهدها بقطع العلاقات مع شركات إسرائيلية
خيام الطلاب المحتجين بجامعة ترينيتي / Others
9 مايو 2024

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن الجامعة قولها إن الإدارة العليا توصلت إلى اتفاق مع المحتجين.

وأضافت الجامعة في بيان أنها "ستكمل عملية سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة".

وأكدت أنها "سنسعى أيضاً إلى سحب استثماراتها من بقية الشركات الإسرائيلية الأخرى".

ونوه البيان بأن قائمة مورّدي الجامعة تحتوي على شركة إسرائيلية واحدة فقط، ستبقى حتى مارس/آذار 2025 لأسباب تعاقدية.

كما أشارت صحيفة "إريش تايمز The Irish Times " الأيرلندية إلى أنه سيجري إنشاء فرق عمل، لاستكشاف كيفية التعامل مع المؤسسات في الاحتلال الإسرائيلي.

وانضم طلبة كلية "ترينيتي"، أقدم الجامعات الأيرلندية، إلى الاعتصامات المؤيدة لفلسطين والرافضة للحرب على غزة، يوم الجمعة الماضي، مطالبين بقطع العلاقات مع جميع الشركات الإسرائيلية

ودعا الطلبة إلى تعويض إدارة الجامعة الباحثين الفلسطينيين عن آثار الحرب، عبر التزام دعم 100 باحث فلسطيني، لإجراء دراستهم في الجامعة.

وتعهدت الجامعة إلى جانب وقف الاستثمار في بعض الشركات الإسرائيلية، بتخصيص 8 أماكن للباحثين الفلسطينيين في قطاع غزة، للدراسة بالجامعة، مع إعفاء كامل من الرسوم، وتوفير تكاليف الإقامة، مشددة على أنها ستواصل العمل لتوفير أماكن إضافية.

وتعد أيرلندا من بين الدول المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعهدت الحكومة بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين قريباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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