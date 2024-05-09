سياسة
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شهداء وجرحى في توغل إسرائيلي جنوبي مدينة غزة تزامناً مع غارات جوية
توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي, فجر الخميس, في أحياء جنوبي مدينة غزة, تزامناً مع غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة شملت منازل وطرقات وأراضي خالية ما أسفر عن شهداء وجرحى وحركة نزوح.
شهداء وجرحى في توغل إسرائيلي جنوبي مدينة غزة تزامناً مع غارات جوية
توغل إسرائيلي واستهداف منازل وطرقات على مناطق متفرقة من غزة / صورة: AP
9 مايو 2024

وبالتزامن مع توغل الآليات شنّت طائرات جيش الاحتلال غارات مكثفة على أحياء الزيتون وتل الهوى والصبرة واستهدفت منازل وطرقات وأراضي خالية ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين, بحسب شهود عيان.

وأوضح الشهود أن المنازل المستهدفة تعود لعائلات "داوود وياسين وأبو حوار وناصر".

وأشاروا إلى أن الطائرات المروحية والدبابات الإسرائيلية فتحت النيران بشكل كثيف تجاه مناطق متفرقة من حي الزيتون.

وذكر الشهود أنه تحت غطاء هذا القصف الكثيف وإطلاق النار توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بشكل مفاجئ في شارع 8 ومنطقة المصلبة في حي الزيتون بينما تقدمت أخرى في حي أطراف حي تل الهوى الشرقية.

وأسفر عن الهجمات عمليات نزوح للمئات من الفلسطينيين من حيي الزيتون وتل الهوى إلى مناطق شمالي مدينة غزة، وفق الشهود.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها وعملياتها العسكرية البرية في مناطق شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن حركة نزوح لأكثر من 100 ألف فلسطيني من هذه المناطق إلى جنوب غربي القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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