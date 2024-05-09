وبالتزامن مع توغل الآليات شنّت طائرات جيش الاحتلال غارات مكثفة على أحياء الزيتون وتل الهوى والصبرة واستهدفت منازل وطرقات وأراضي خالية ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين, بحسب شهود عيان.

وأوضح الشهود أن المنازل المستهدفة تعود لعائلات "داوود وياسين وأبو حوار وناصر".

وأشاروا إلى أن الطائرات المروحية والدبابات الإسرائيلية فتحت النيران بشكل كثيف تجاه مناطق متفرقة من حي الزيتون.

وذكر الشهود أنه تحت غطاء هذا القصف الكثيف وإطلاق النار توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بشكل مفاجئ في شارع 8 ومنطقة المصلبة في حي الزيتون بينما تقدمت أخرى في حي أطراف حي تل الهوى الشرقية.

وأسفر عن الهجمات عمليات نزوح للمئات من الفلسطينيين من حيي الزيتون وتل الهوى إلى مناطق شمالي مدينة غزة، وفق الشهود.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها وعملياتها العسكرية البرية في مناطق شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن حركة نزوح لأكثر من 100 ألف فلسطيني من هذه المناطق إلى جنوب غربي القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.