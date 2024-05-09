وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان أمس الأربعاء،: "الطواقم الطبية تتمكن من العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي انتشلت منها 49 شهيداً حتى الآن، وما زالت عملية الانتشال مستمرة".

وأضاف البيان: "لم تنتهِ الطواقم الحكومية من عمليات الانتشال، ونتوقع العثور على عشرات الجثامين الجديدة".

وارتفع بذلك عدد المقابر الجماعية التي عُثر عليها داخل مستشفيات قطاع غزة (منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) إلى 7 مقابر جماعية.

وذكر البيان أنه عُثر على مقبرة في مستشفى كمال عدوان (شمالي القطاع)، و3 مقابر في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، و3 مقابر في مجمع ناصر الطبي (في خان يونس جنوبي القطاع). وانتشلت الطواقم الطبية منها حتى اليوم، نحو "520 شهيداً".

ويتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمّرة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم نساء وأطفال، ودماراً كبيراً بالبنية التحتية.