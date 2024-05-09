وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن " 13 قاضياً فيدرالياً من المحافظين، أرسلوا رسالة مشتركة إلى رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، أعلموها فيها بأنهم لن يوظفوا طلاب الجامعة المتخرجين في كلية القانون بمحاكمهم، نتيجة لمعالجة الجامعة الفاشلة لتظاهرات الطلبة المؤيدين لفلسطين في حرمها".

وأعرب القضاة عن فقدانهم الثقة "بجامعة كولومبيا مؤسسةً للتعليم العالي".

وقالوا إن الجامعة "أصبحت حاضنة للتعصب.. وحرمت نفسها ميزة تثقيف قادة المستقبل لبلدنا".

ودعا القضاة الجامعة إلى حماية حرية التعبير والحفاظ على الحياد، من أجل استعادة "السمعة المميزة السابقة".

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

وتدخلت قوات الشرطة لفض الاحتجاجات واعتقلت العشرات من المحتجين، بينما قررت إدارة الجامعة تعليق دراسة بعض الطلاب وهددت آخرين بالطرد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.