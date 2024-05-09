سياسة
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قضاة فيدراليون يعلنون رفضهم توظيف خريجي كلية القانون بجامعة كولومبيا
قرر قضاة فيدراليون عدم توظيف طلاب جامعة كولومبيا المتخرجين في كلية القانون بمحاكمهم، بسبب ما وصفوه بالمعالجة "الفاشلة" التي أجرتها الجامعة إزاء الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرمها.
قضاة فيدراليون يعلنون رفضهم توظيف خريجي كلية القانون بجامعة كولومبيا
قوات الأمن داخل جامعة كولومبيا / صورة: AFP
9 مايو 2024

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن " 13 قاضياً فيدرالياً من المحافظين، أرسلوا رسالة مشتركة إلى رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، أعلموها فيها بأنهم لن يوظفوا طلاب الجامعة المتخرجين في كلية القانون بمحاكمهم، نتيجة لمعالجة الجامعة الفاشلة لتظاهرات الطلبة المؤيدين لفلسطين في حرمها".

وأعرب القضاة عن فقدانهم الثقة "بجامعة كولومبيا مؤسسةً للتعليم العالي".

وقالوا إن الجامعة "أصبحت حاضنة للتعصب.. وحرمت نفسها ميزة تثقيف قادة المستقبل لبلدنا".

ودعا القضاة الجامعة إلى حماية حرية التعبير والحفاظ على الحياد، من أجل استعادة "السمعة المميزة السابقة".

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

وتدخلت قوات الشرطة لفض الاحتجاجات واعتقلت العشرات من المحتجين، بينما قررت إدارة الجامعة تعليق دراسة بعض الطلاب وهددت آخرين بالطرد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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