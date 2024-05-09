جاء ذلك في رسالة نشرها الرئيس التركي، الخميس، للتهنئة بمناسبة "يوم أوروبا" الذي يوافق 9 مايو/أيار من كل عام، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة.

ولفت أردوغان إلى أن تصاعد معاداة الإسلام وكراهية الأجانب، في جميع أنحاء القارة يعد من أكبر مصادر القلق للمواطنين الأتراك والمهاجرين الذين يعيشون في أوروبا.

وشدد على أن السياسات التي اتبعها بعض المؤسسات والدول الأوروبية حيال أزمة غزة أدت إلى زعزعة الثقة بالقيم الأوروبية.

وأوضح أن التشكيك في هذه القيم سيتزايد أكثر ما دامت الأزمات والصراعات والحروب في أوروبا والمنطقة المشتركة متواصلة من دون حل.

وتابع: "في الظروف الجيوسياسية الحالية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى لمستقبل قارتنا أن يتبع الاتحاد الأوروبي سياسات شاملة تعطي الأولوية للتعاون وعادلة في المنطقة الأوروبية الواسعة وحوض البحر الأبيض المتوسط".

وقال أردوغان إن الوقت حان لتركيا والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون في جميع المجالات، في هذا المنعطف الحرج الذي تكتسب فيه سياسة التوسع زخماً، بما في ذلك مفاوضات الانضمام، التي تشكل أساس علاقاتهما، ووضعها على أرضية أكثر متانة.

وأكد أهمية أن يدير الاتحاد الأوروبي علاقاته مع تركيا في إطار مبدأ الوفاء بالعهد وبنهج عادل يركز على النتائج، وأن يتجنب السياسات والخطابات التي تقود العلاقات إلى طريق مسدود.

وقال: "تركيا لن تتوقف عن استخدام وتطوير إمكانياتها وقدراتها الاستراتيجية في مواجهة السياسات الإقصائية تجاه بلادنا التي تؤثر سلباً أيضاً في تحول الاتحاد الأوروبي لقوة عالمية".

وجدّد أردوغان تأكيده أن تركيا مستعدة للتعاون من أجل خلق مشهد أوروبي أكثر ازدهاراً وأكثر تضامناً وأكثر انفتاحاً، ويمنحها المكانة التي تستحقها في المستقبل.

و"يوم أوروبا"، هو مناسبة لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.