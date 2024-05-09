سياسة
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صور | الشرطة الهولندية تفض اعتصام جامعة أمستردام وتعتقل عدداً من المتظاهرين
فضت شرطة مكافحة الشغب الهولندية، الأربعاء، بالقوة اعتصاماً في جامعة أمستردام لطلاب متظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة.
صور | الشرطة الهولندية تفض اعتصام جامعة أمستردام وتعتقل عدداً من المتظاهرين
الشرطة الهولندية تعتقل طالباً متظاهراً ضد حرب غزة / صورة: AFP
9 مايو 2024

وأعلنت الشرطة في منشور على منصة إكس، اعتقال "32 شخصاً بتهمة ارتكاب أعمال عنف وتدمير واعتداء وتحريض"، بالجامعة وفي شارع رئيسي قريب منها وسط العاصمة الهولندية.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قنوات محلية هولندية، العشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب وهم يضربون المتظاهرين بالهراوات، ويعتقلون عدداً منهم.

كما استخدمت الشرطة في تفريق الاعتصام طائرات من دون طيار وكلاباً وغازات مسيلة للدموع، وفق شهود عيان.

وقالت الشرطة إنّ "متظاهرين ألقوا الأمونيا على شرطة مكافحة الشغب".

وذكرت أن عملية فض الاعتصام جرت "بتفويض من رئيس البلدية" بعد أن وجّهت جامعة أمستردام اتهامات للمتظاهرين بـ"زعزعة السلم وتدمير ممتلكات".

وأجرى قادة الاحتجاج محادثات، الأربعاء، مع إدارة جامعة أمستردام، لكنها "لم تؤدِّ إلى شيء"، وفق ما أكده متظاهرون لهيئة الإذاعة العامة "أن أو أس".

ومن المقرر أن يعقد مجلس مدينة أمستردام، غداً الجمعة، مناقشات طارئة بشأن التظاهرات المستمرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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