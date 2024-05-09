ومنذ أيام يتصاعد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله عبر الخط الأزرق الفاصل.

ولا حصيلة معلنة من الجيش الاحتلال الإسرائيلي عن القتلى والجرحى جراء التصعيد العسكري مع حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر الخط الأزرق الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب والفصائل إنهما يتضامنان مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 113 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.