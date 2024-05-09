سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتين يحيّي قواته في أوكرانيا ويلّوح باستعداد بلاده لاستخدام السلاح النووي
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوات بلاده المحاربة في أوكرانيا منذ أكثر من سنتين، مشيراً إلى أن موسكو مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية التي هي في حالة تأهب "دائمة" إذا تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد.
بوتين يحيّي قواته في أوكرانيا ويلّوح باستعداد بلاده لاستخدام السلاح النووي
بوتين اتّهم "النخب في الغرب" بإثارة النزاعات حول العالم / صورة: Reuters
9 مايو 2024

وحذّر بوتين اليوم الخميس من أن روسيا لن تسمح بأي تهديدات غربية في خطاب أدلى به خلال العرض العسكري السنوي لمناسبة "عيد النصر".

وأشاد بوتين في خطابه الذي أقيم في الساحة الحمراء بجيشه الذي قاتل في أوكرانيا واتّهم "النخب في الغرب" بإثارة النزاعات حول العالم.

وقال إن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة".

وأضاف: "أيها الأصدقاء الأعزاء، تمر روسيا اليوم في فترة صعبة وحاسمة. مصير البلد الأم ومستقبله يعتمد على كل واحد منا".

وكرر الرئيس الروسي أن الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا حالياً هي معركة وجودية في وجه "النازية"، وهي رسالة أعاد تأكيدها في خطابه الخميس.

وقال: "ننحني أمام ذكرى المدنيين الذين قُتلوا بالقصف الهمجي والهجمات الإرهابية التي يشنها النازيون الجدد".

وأضاف: "أولئك الذين على خط المواجهة، خط التماس، هم أبطالنا. ننحني أمام ثباتكم وتضحيتكم وإيثاركم. روسيا كلها معكم".

ولجأ بوتين إلى التهديد بالأسلحة النووية خلال النزاع إذ انسحبت بلاده العام الماضي من معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية ومن اتفاق رئيسي مع الولايات المتحدة يستهدف منع انتشار الأسلحة.

وأصدر أوامر في وقت سابق هذا الأسبوع للجيش الروسي بتنظيم تدريبات نووية تشارك فيها قوات سلاح البحرية والجنود المتمركزين قرب أوكرانيا، معززاً المخاوف من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في ميدان المعركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us