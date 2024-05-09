وحذّر بوتين اليوم الخميس من أن روسيا لن تسمح بأي تهديدات غربية في خطاب أدلى به خلال العرض العسكري السنوي لمناسبة "عيد النصر".

وأشاد بوتين في خطابه الذي أقيم في الساحة الحمراء بجيشه الذي قاتل في أوكرانيا واتّهم "النخب في الغرب" بإثارة النزاعات حول العالم.

وقال إن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة".

وأضاف: "أيها الأصدقاء الأعزاء، تمر روسيا اليوم في فترة صعبة وحاسمة. مصير البلد الأم ومستقبله يعتمد على كل واحد منا".

وكرر الرئيس الروسي أن الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا حالياً هي معركة وجودية في وجه "النازية"، وهي رسالة أعاد تأكيدها في خطابه الخميس.

وقال: "ننحني أمام ذكرى المدنيين الذين قُتلوا بالقصف الهمجي والهجمات الإرهابية التي يشنها النازيون الجدد".

وأضاف: "أولئك الذين على خط المواجهة، خط التماس، هم أبطالنا. ننحني أمام ثباتكم وتضحيتكم وإيثاركم. روسيا كلها معكم".

ولجأ بوتين إلى التهديد بالأسلحة النووية خلال النزاع إذ انسحبت بلاده العام الماضي من معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية ومن اتفاق رئيسي مع الولايات المتحدة يستهدف منع انتشار الأسلحة.

وأصدر أوامر في وقت سابق هذا الأسبوع للجيش الروسي بتنظيم تدريبات نووية تشارك فيها قوات سلاح البحرية والجنود المتمركزين قرب أوكرانيا، معززاً المخاوف من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في ميدان المعركة.