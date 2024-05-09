سياسة
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رئيس الوزراء الأسترالي يبلغ إسرائيل رفض بلاده الهجوم على رفح
أعربت أستراليا عن قلقها بشأن المدنيين الفلسطينيين جراء الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأعلنت أنها أبلغت تل أبيب رفضها الهجوم.
رئيس الوزراء الأسترالي يبلغ إسرائيل رفض بلاده الهجوم على رفح
تصاعد الدخان في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على شرق رفح، فيما يغادر الفلسطينيون منازلهم في 7 مايو/أيار 2024 / صورة: AA
9 مايو 2024

وأفاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة اليوم الخميس، بأن موقف الحكومة واضح للغاية تجاه توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية ضد رفح.

وأوضح ألبانيز: "أبلغنا إسرائيل مرة أخرى أننا ضد الهجوم البري على رفح، ونشعر بالقلق على المدنيين الذين يعيشون هناك".

وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح زاعمةً أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسراً والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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