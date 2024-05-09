وأفاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة اليوم الخميس، بأن موقف الحكومة واضح للغاية تجاه توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية ضد رفح.

وأوضح ألبانيز: "أبلغنا إسرائيل مرة أخرى أننا ضد الهجوم البري على رفح، ونشعر بالقلق على المدنيين الذين يعيشون هناك".

وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح زاعمةً أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسراً والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.