وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في تدوينة على موقع إكس، اليوم الخميس، أن أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع لولا دا سيلفا، العلاقات الثنائية بين تركيا والبرازيل، والقضايا العالمية والإقليمية.

وثمّن أردوغان خلال الاتصال إدانة البرازيل للوحشية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

ونوّه الرئيس أردوغان بأنه على الرغم من قبول حماس لوقف إطلاق النار، فإن إسرائيل تواصل زيادة هجماتها ومجازرها، مبيّناً بالوقت ذاته أهمية دعم المبادرات المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطين في هذه المرحلة.

كما أشار إلى أن تركيا تتابع من كثب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، إذ عرض على الأطراف العودة إلى المفاوضات والعمل على إحلال السلام العادل على أساس الحقوق والقانون.

كذلك، أعرب أردوغان، خلال الاتصال، عن حزنه وتعازيه لدا سيلفا في الخسائر في الأرواح في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة في البرازيل، مشدداً على وقوف تركيا إلى جانب الشعب البرازيلي في هذه المحنة.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.