سياسة
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جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاق 7 قذائف من لبنان.. وحزب الله: مقتل 3 من عناصرنا
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 7 قذائف من لبنان على الجليل الغربي (شمال)، في موجة جديدة من المواجهات اليومية مع "حزب الله"، فيما أكد حزب الله مقتل 3 من عناصره.
جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاق 7 قذائف من لبنان.. وحزب الله: مقتل 3 من عناصرنا
دخان يتصاعد خلال غارة إسرائيلية على قرية العديسة الحدودية بجنوب لبنان في 8 مايو/أيار 2024 / صورة: AFP
9 مايو 2024

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، بأنه "بعد دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي، رُصد إطلاق 7 قذائف، وحتى اللحظة لا توجد إصابات أو أضرار معروفة".

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) أن صافرات الإنذار دوّت في بلدات بالجليل الغربي بالقرب من الحدود اللبنانية (الخط الأزرق الفاصل).

من جهته، أعلن حزب الله في بيانٍ اليوم الخميس، استهداف مركز ‌‏قيادي إسرائيلي مستحدث في منطقة نطوعة بقذائف مدفعية و"إصابته مباشرة".

كما أفاد في بيان آخر، بأن مقاتليه استهدفوا إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي جرى تثبيتها مؤخراً في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة "وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

وأكد الحزب، مقتل 3 من عناصره بنيران جيش الاحتلال، ما رفع عدد قتلاه إلى 293 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق"؛ خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لحرب إسرائيلية أسفرت عن أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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