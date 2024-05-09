سياسة
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"محض خيال".. تركيا تنفي مزاعم إسرائيل استئناف التجارة معها
نفت تركيا مزاعم إسرائيلية بشأن تخفيف الحظر التجاري المفروض مع تل أبيب، مؤكدة أن ما طرحته الجهات الرسمية الإسرائيلية ونشرته وسائل الإعلام من ادعاءات لا تعدو كونها "محض خيال"، في حال استمرار العدوان على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات.
"محض خيال".. تركيا تنفي مزاعم إسرائيل استئناف التجارة معها
أكد الوزير بولات أن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة حظرها التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع" / صورة: AA
9 مايو 2024

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الخميس، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة حظرها التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع".

وأكد الوزير في منشور على منصة إكس إن الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا على إسرائيل سيظل قائماً حتى وقف الهجمات على قطاع غزة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إليه.

بدوره، دحض مركز مكافحة التضليل في الرئاسة التركية في تدوينة على إكس تلك المزاعم، وأكد أن تركيا تواصل عملاً سياسياً ودبلوماسياً على أعلى المستويات ضد المجازر التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد المركز أن هذه الادعاءات وأمثالها الموجهة للتلاعب بالرأي العام الدولي لا علاقة لها بالواقع.

وتأتي التصريحات التركية رداً على مزاعم نشرها وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم الخميس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع كثيراً من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.

وزعم كاتس عبر منصة إكس، أن إغلاق المواني التركية أمام الصادرات والواردات الإسرائيلية يعتبر "خرقاً للاتفاقيات ويتجاهل قواعد التجارة الدولية" متجاهلاً بشكل كامل عدوان بلاده المستمر على المدنيين في قطاع غزة.

وكانت تركيا قررت وقف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بما يشمل كل المنتجات حتى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون انقطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب ضد القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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