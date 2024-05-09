وقالت سلطانة في تصريحاتٍ اليوم الخميس، بشأن الأزمة الإنسانية بغزة في ظل الهجمات الإسرائيلية: "لا بد من وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكدت ضرورة وقف مبيعات الأسلحة التي تجعل الحكومة البريطانية "شريكة في الجرائم" في غزة.

وأضافت: "تحتاج حكومتنا إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية اللازمة لضمان وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأردفت: "بدأت المجاعة فعلاً في غزة، وهو أمر مقلق جداً".

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية يعانى سكان غزة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال من "مجاعة"، في ظل شح شديد فرضته إسرائيل على إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.