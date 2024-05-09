سياسة
2 دقيقة قراءة
نائبة بريطانية تدعو الحكومة لعدم مشاركة إسرائيل في جرائمها بغزة
دعت زارا سلطانة، النائبة عن حزب العمال المعارض في البرلمان البريطاني، حكومة بلادها للضغط على إسرائيل لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف مبيعات الأسلحة التي تجعل الحكومة البريطانية "شريكة في الجرائم".
نائبة بريطانية تدعو الحكومة لعدم مشاركة إسرائيل في جرائمها بغزة
النائبة البريطانية زارا سلطانة تدعو الحكومة إلى عدم مشاركة إسرائيل في جرائمها بغزة / صورة: Reuters
9 مايو 2024

وقالت سلطانة في تصريحاتٍ اليوم الخميس، بشأن الأزمة الإنسانية بغزة في ظل الهجمات الإسرائيلية: "لا بد من وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكدت ضرورة وقف مبيعات الأسلحة التي تجعل الحكومة البريطانية "شريكة في الجرائم" في غزة.

وأضافت: "تحتاج حكومتنا إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية اللازمة لضمان وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأردفت: "بدأت المجاعة فعلاً في غزة، وهو أمر مقلق جداً".

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية يعانى سكان غزة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال من "مجاعة"، في ظل شح شديد فرضته إسرائيل على إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us