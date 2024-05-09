سياسة
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مباحثات عسكرية بين رئيس الأركان العامة التركي ونظيره القطري في أنقرة
عُقدت في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، مباحثات عسكرية تركية-قطرية بين رئيس الأركان العامة التركي متين غوراك ونظيره القطري سالم بن حمد بن عقيل النابت.
مباحثات عسكرية بين رئيس الأركان العامة التركي ونظيره القطري في أنقرة
رئيس الأركان العامة التركي متين غوراك ونظيره القطري سالم بن حمد بن عقيل النابت في مباحثات عسكرية بأنقرة. / صورة: AA
9 مايو 2024

وذكرت رئاسة الأركان العامة التركية، أن النابت يجري زيارة رسمية لأنقرة تلبية لدعوة غوراك.

وأضافت أن الجانبين عقدا مباحثات في مقر رئاسة الأركان العامة بأنقرة عقب مراسم استقبال عسكرية رسمية.

كما التقى رئيس الأركان القطري، وزير الدفاع التركي يشار غولر في العاصمة أنقرة.

وكانت تركيا وقطر أجريتا جلسة مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، في مارس/آذار الماضي لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين،

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، منذ يونيو/حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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