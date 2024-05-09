سياسة
2 دقيقة قراءة
زاعماً وجود طرق أفضل.. البيت الأبيض: اجتياح رفح لن يحقق النصر لإسرائيل
قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن تنفيذ إسرائيل عملية كبيرة في رفح لن يحقق هدف إلحاق الهزيمة بحماس في غزة.
زاعماً وجود طرق أفضل.. البيت الأبيض: اجتياح رفح لن يحقق النصر لإسرائيل
قصف إسرائيلي مكثف على رفح جنوبي قطاع غزة / صورة: AFP 
9 مايو 2024

وصرّح جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي في مؤتمر صحفي "اجتياح رفح.. لن يحقق هذا الهدف".

وزعم كيربي أن حركة حماس تعرضت لضغوط كبيرة من إسرائيل، مشيراً إلى "ملاحقة ما تبقى من قادة الحركة طرقاً أفضل الآن بدل تنفيذ عملية محفوفة بمخاطر كبيرة على المدنيين".

وأوضح أن "القول إننا نتخلى عن إسرائيل، أو لسنا مستعدين لمساعدتها على إلحاق الهزيمة بحماس، لا يستقيم مع الحقائق".

وأضاف كيربي: "لا نزال نعتقد أن للمضي للأمام طريقاً، لكنه يتطلب بعض القيادة من كلا الجانبين.. يتطلب بعضاً من الشجاعة الأدبية من كلا الجانبين حتى يتمكنا في نهاية المطاف من الاقتراب على الطاولة والتوقيع على هذه الصفقة".

ولفت إلى أنه تُجرى مشاورات أمريكية-إسرائيلية للبحث عن بدائل لعملية برية كبيرة في رفح.

"انتهت دون حسم"

في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس، إن الجولة الحالية من مفاوضات القاهرة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون حسم. مؤكداً أن إسرائيل ستمضي قدماً في عمليتها في رفح كما هو مزمع.

والثلاثاء بدأت هذه الجولة من المفاوضات بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، غداة بدئه عملية عسكرية برفح، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسراً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us