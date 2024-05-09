وصرّح جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي في مؤتمر صحفي "اجتياح رفح.. لن يحقق هذا الهدف".

وزعم كيربي أن حركة حماس تعرضت لضغوط كبيرة من إسرائيل، مشيراً إلى "ملاحقة ما تبقى من قادة الحركة طرقاً أفضل الآن بدل تنفيذ عملية محفوفة بمخاطر كبيرة على المدنيين".

وأوضح أن "القول إننا نتخلى عن إسرائيل، أو لسنا مستعدين لمساعدتها على إلحاق الهزيمة بحماس، لا يستقيم مع الحقائق".

وأضاف كيربي: "لا نزال نعتقد أن للمضي للأمام طريقاً، لكنه يتطلب بعض القيادة من كلا الجانبين.. يتطلب بعضاً من الشجاعة الأدبية من كلا الجانبين حتى يتمكنا في نهاية المطاف من الاقتراب على الطاولة والتوقيع على هذه الصفقة".

ولفت إلى أنه تُجرى مشاورات أمريكية-إسرائيلية للبحث عن بدائل لعملية برية كبيرة في رفح.

"انتهت دون حسم"

في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس، إن الجولة الحالية من مفاوضات القاهرة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون حسم. مؤكداً أن إسرائيل ستمضي قدماً في عمليتها في رفح كما هو مزمع.

والثلاثاء بدأت هذه الجولة من المفاوضات بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، غداة بدئه عملية عسكرية برفح، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسراً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.