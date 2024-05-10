سياسة
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جامعات إسبانيا تعلن استعدادها لتعليق تعاونها مع مؤسسات تعليمية إسرائيلية
أبدت جامعات إسبانية، استعدادها لتعليق تعاونها مع أي مؤسسة تعليمية إسرائيلية لا تُعرب عن "التزام واضح بالسلام"، مع احتدام الحرب في غزة. وأدان مجلس الجامعات الإسبانية "كرو" أعمال العنف وأعلن دعمه للاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً.
جامعات إسبانيا تعلن استعدادها لتعليق تعاونها مع مؤسسات تعليمية إسرائيلية
طلاب ينصبون خياماً ضد الحرب في غزة في جامعة برشلونة، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024 / صورة: AP
10 مايو 2024

أبدت جامعات إسبانية، الخميس، استعدادها لتعليق تعاونها مع أي مؤسسة تعليمية إسرائيلية لا تُعرب عن "التزام واضح بالسلام"، مع احتدام الحرب في غزة.

واكتسبت الاحتجاجات الطلابية زخماً في جميع أنحاء أوروبا الغربية في الأسابيع الأخيرة، حيث طالب المتظاهرون بوقف إراقة الدماء في غزة وقطع العلاقات مع إسرائيل، مستلهمين في تحركهم التظاهرات التي اجتاحت الجامعات الأمريكية.

وفي بيان، أدان مجلس الجامعات الإسبانية "كرو" أعمال العنف وأعلن دعمه للاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً.

وتأسس مجلس الجامعات عام 1994، وهو يضمّ ما مجموعه 76 جامعة إسبانية، 50 عامة و26 خاصة.

وطالب المجلس بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، متعهداً بـ"مراجعة العلاقات، وإذا لزم الأمر، تعليق التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التي لم تُعرب عن التزامها الراسخ السلام واحترام القانون الإنساني الدولي".

وفي إسبانيا، بدأ الاحتجاج الأول في 29 أبريل/نيسان في جامعة فالنسيا في شرق البلاد، حيث نصب الطلاب نحو عشرين خيمة للمطالبة "بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة".

وأعقب ذلك احتجاج مماثل بالخيام في جامعة برشلونة، قبل أن تمتد المعسكرات هذا الأسبوع إلى مدريد وإقليم الباسك شمالي البلاد وأليكانتي شرقاً ومنطقة الأندلس جنوباً.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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