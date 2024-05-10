سياسة
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"القسام" تفجّر عين نفق مفخخة  شرقي رفح والاحتلال يعترف بإصابة 3 من جنوده
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة من جنوده أصيبوا بجروح في "نفق مفخخ" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكدت كتائب القسام سقوط قوة هندسية للاحتلال بين قتيل وجريح بعد تفجيرها عين النفق.
"القسام" تفجّر عين نفق مفخخة  شرقي رفح والاحتلال يعترف بإصابة 3 من جنوده
جنود إسرائيليون يقفون بجانب دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة / صورة: Reuters
10 مايو 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة من جنوده أصيبوا بجروح الخميس في "نفق مفخخ" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن "الجنود نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس تفجير عين نفق مفخخة في قوة لجيش الاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان نشرته على حسابها في تليغرام: "فجّر مجاهدونا عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار ووقع عدد من الجنود بين قتيل وجريح شرقي مدينة رفح".

وتدور اشتباكات غداة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، ضمن ما زعم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في رفح منذ صباح الاثنين.

والاثنين، أصدر جيش الاحتلال تحذيرات لنحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء المناطق الشرقية من رفح إلى منطقة المواصي غير السكنية جنوب غربي القطاع، ما أثار إدانات لهذا التهجير القسري.

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، تتوعد إسرائيل باجتياح واسع لرفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية، نظرا لوجود 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح جراء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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