سياسة
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مقابل إصرار بريطانيا.. بوريل يدعو قادة أوروبا إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل
دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل، بينما أبدت بريطانيا معارضة لوقف إمداد تل أبيب بالأسلحة.
مقابل إصرار بريطانيا.. بوريل يدعو قادة أوروبا إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل
بوريل يدعو إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل / صورة: AFP
10 مايو 2024

وقال بوريل، في تصريحات صحفية الخميس، إن القصف الإسرائيلي لن يتوقف قبل نفاد الذخائر الموجودة بحوزته، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي "منقسم" حيال اتخاذ موقف مشترك ضد ما حدث في الشرق الأوسط.

وخاطب بوريل، زعماء دول الاتحاد الأوروبي قائلاً: "بعض القادة يقولون، هناك الكثير من الوفيات في غزة، والسؤال الذي يجب طرحه هو: كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا؟ هل يتعين علينا أن ننتظر موت 50 ألف شخص قبل أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد؟".

وفيما يتعلق بإمكانية اعتراف بعض دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، قال بوريل: "إذا اتخذ عدد قليل من الدول هذه الخطوة، فأنا متأكد من أن المزيد سيتبعها".

بريطانيا ترفض وقف التسليح

في المقابل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة لن تحجب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوضح قائلاً: "لا يمكن مقارنتنا بالولايات المتحدة التي أوقفت مؤقتاً تسليم شحنة أسلحة، لأننا لسنا من أكبر الدول الموردة لإسرائيل بالأسلحة".

وتابع: "ليس لدينا إمدادات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل، لدينا عدد من التراخيص، وأعتقد أن صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل مسؤولة عن أقل بكثير من 1% مما وقع في الحرب".

وشدد المسؤول البريطاني على أن بلاده لم تدعم اجتياح رفح "إلا إذا رأت خطة لحماية المدنيين".

وأضاف: "لم نر هذه الخطة، لذا في هذه الظروف لن ندعم عملية كبيرة في رفح".

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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