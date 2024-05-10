سياسة
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السويد.. احتجاجات حاشدة ضد مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية الأوروبية
شهدت مدينة مالمو السويدية مظاهرة حاشدة، أمس الخميس، احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"  لعام 2024، وذلك بالموازاة مع احتجاجات كبيرة تشهدها شوارع المدينة بسبب الحرب المدمّرة في غزة.
السويد.. احتجاجات حاشدة ضد مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية الأوروبية
مسابقة الأغنية الأوروبية / صورة: AA
10 مايو 2024

وأدت المغنية الإسرائيلية, عيدن غولان, أغنيتها "إعصار" في حفل نصف النهائي الثاني أمام تسعة آلاف متفرج وتأهلت إلى نهائي المسابقة التي تقام نهاية هذا الأسبوع في السويد.

وتقام مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2024 في 11 مايو/أيار الجاري بمدينة مالمو، وينظمها اتحاد البث الأوروبي والتليفزيون السويدي الحكومي.

وتظاهر آلاف الأشخاص المؤيدين لفلسطين احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن" التي تقام نهائياتها السبت, في مالمو، في ضوء الحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورفع محتجون شعارات غاضبة من مشاركة إسرائيل في المسابقة وتساءلوا عن الإبقاء على مشاركة إسرائيل على الرغم من استبعاد شركات البث الروسية من اتحاد البث الأوروبي المشرف على المسابقة، بعد الحرب مع أوكرانيا عام 2022.

وانطلق المتظاهرون الذين زاد عددهم على عشرة آلاف من الساحة الرئيسية في مالمو، وساروا في شارع المشاة الرئيسي في المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية.

ورفعت لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين" أو "يوروفيجن تضفي شرعية على الإبادة".

ودعا مشاركون في المسابقة, في نهاية مارس/آذار الماضي, من تسع دول، بينهم السويسري نيمو الأوفر حظاً بالفوز، لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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