سياسة
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إعلام أمريكي: تقرير بلينكن لن يتهم إسرائيل بانتهاك استخدام الأسلحة بغزة
قال موقع "أكسيوس" إنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، تقريراً بالغ الأهمية إلى الكونغرس، بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة "الذي لن يصل إلى حدّ الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية".
إعلام أمريكي: تقرير بلينكن لن يتهم إسرائيل بانتهاك استخدام الأسلحة بغزة
دمار هائل خلّفه قصف جيش الاحتلال على منازل في مدينة رفح / صورة: AA
10 مايو 2024

وذكر التقرير الأمريكي نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أن وزارة الخارجية الأمريكية تراجع استخدام الأسلحة في إسرائيل وست دول أخرى بها صراعات مسلحة.

وكانت وكالة رويترز قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفوّت موعداً نهائياً كان مقرراً الأربعاء لتقديم تقرير للكونغرس بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وتتطلب مذكرة أمن قومي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير/شباط الماضي أن تقدم وزارة الخارجية تقريراً للكونغرس بحلول الثامن من شهر مايو/أيار بشأن مدى مصداقية تأكيدات إسرائيل على أن استخدامها لأسلحة أمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، الثلاثاء الماضي، في إفادة صحفية إن التقرير ليس جاهزاً بعد لكن الوزارة تعمل جاهدة لإكماله.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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