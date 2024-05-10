وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن خمس طائرات مسيرة في المجمل أطلقتها أوكرانيا خلال الليل دُمرت فوق موسكو ومنطقتي بريانسك وبيل غورود القريبتين من الحدود.

بدوره قال فلاديسلاف شابشا، حاكم منطقة كالوجا، المتاخمة لحدود منطقة موسكو، إن الحريق أُخمد سريعاً، لافتاً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع مصابين.

وفي السياق، أفاد مصدر في المخابرات الأوكرانية أن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف أمس الخميس مصفاة كبيرة لمعالجة النفط في منطقة باشكورتوستان التي تبعد نحو 1500 كيلومتر في استهداف هو الأطول مدى من نوعه منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

ومنذ بداية العام كثفت أوكرانيا هجمات الطائرات المسيرة على منشآت معالجة النفط في مناطق مختلفة من روسيا.

وبحسب تقديرات من مسؤول في حلف شمال الأطلسي صدرت في مطلع أبريل/نيسان فإن هذه الهجمات أدت إلى تعطيل نحو 15% من طاقة التكرير في روسيا.

ويشار إلى أن موسكو وكييف تنفيان استهداف المدنيين لكنهما تقولان إن البنية التحتية العسكرية ومنشآت النقل والطاقة التابعة للطرف الآخر هي أهداف مشروعة في إطار إضعاف قدرات المجهود الحربي لديه.