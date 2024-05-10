سياسة
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وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الإمارات في أبو ظبي
عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الخميس، اجتماعاً مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي.
وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الإمارات في أبو ظبي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
10 مايو 2024

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الخميس، اجتماعاً مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي.

وأفادت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، في منشور على منصة إكس، بأنّ اللقاء جاء في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان لدولة الإمارات.

وكان فيدان التقى، أمس الخميس، نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية التركية، الخميس، على حسابها في منصة إكس.

ويجري الوزير التركي زيارة رسمية للإمارات بدأها الخميس 9 مايو/أيار الجاري، لمدة يومين.

مصدر:TRT عربي
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