وكتب يوسي ميلمان, الخبير الأمني الإسرائيلي, في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "اعترف الموساد للمرة الأولى بأنه فوجئ بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول. ذلك في وثيقة أعدها الموساد للطبعة الجديدة من نشرة مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية، التي تتضمن تفاصيل نشاط الوكالة خلال الحرب في غزة".

وأشار ميلمان إلى أن "الاعتراف قد يبدو بديهياً، لكنه يحمل في الواقع أهمية عندما يظهر في منشور رسمي للوكالة".

وقال إنه: "رغم أن الوثيقة لم تكن موقعة، فمن الواضح لأي شخص مطلع على إجراءات عمل المنظمة (الموساد) أن كل كلمة فيها جرت الموافقة عليها من طرف مدير الموساد ديفيد بارنياع".

وذكر ميلمان أن الوثيقة توضح أن "الموساد في نطاق دوره لا يركز على الساحة الفلسطينية، ولكن من الناحية العملية، فمن المؤكد أن لديه اتصالات مع عديد الأطراف المعنية بهذا المجال".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ومنذ ذلك التاريخ، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.