وذكرت الأونروا أنّ النزوح القسري للفلسطينيين في غزة مستمر في ظل عدم وجود منطقة آمنة في القطاع، مشددة على أنّ الأمل الوحيد لوقف المأساة التي يعانيها الفلسطينيون هو "الوقف العاجل لإطلاق النار".

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن أكثر من 100 ألف شخص غادروا رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأضافت اليونيسف في بيان أنه من المتوقع نفاد المخزونات الغذائية في جنوب القطاع خلال أيام، ويجب الحيلولة دون وفيات الأطفال.

وأوضحت المنظمة الأممية، أن نقص الوقود قد يؤدي إلى توقف الجهود الإنسانية في غزة خلال أيام.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الثلاثاء الماضي، "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.

وخلفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.