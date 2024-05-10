وذكرت مصادر محلية أن أصوات إطلاق نار متبادل وانفجارات عنيفة تُسمع بشكل متواصل، منذ فجر اليوم (الجمعة)، شرقي رفح، لا سيما في محيط منطقة "سعد صايل" بمنطقة تبة زارع.

وتحدثت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان، عن تنفيذ عملية عسكرية مركبة ومتزامنة بالقرب من مسجد الدعوة شرقي المدينة.

وأضافت الكتائب أن مقاتليها "استهدفوا مبنى تحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين، بقذيفة (TBG)، واستهدفوا في الوقت نفسه ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة (الياسين 105)، كما استهدفوا مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".

كما أعلنت "القسام"، في بيانات منفصلة، استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح، وتدمير ناقلة جند إسرائيلية واشتعال النيران فيها واستهداف دبابتين بقذيفة "الياسين 105" بمحيط منطقة سعد صايل شرقي المدينة.

وقالت إنها "أوقعت قوة إسرائيلية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام معدّ مسبقاً فيها، شرقي رفح".

وفي بيان آخر، أعلنت الكتائب قصف موقع "إسناد صوفا" العسكري الإسرائيلي بغلاف غزة بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وفي مدينة غزة، تتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة منذ صباح أمس (الخميس)، في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وقالت "القسام"، في بيان لها، إن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون".

وأشارت إلى أن مقاتليها "دمَّروا دبابة (ميركافا 4) إسرائيلية بقذيفة (الياسين 105) جنوب حي الزيتون".

عشرات الشهداء والمصابين

في غضون ذلك، تعرضت مناطق متفرقة من رفح لقصف جوي ومدفعي كثيف أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط موقف سيارات الأجرة الشرقي وسط رفح بعدد من القذائف، فيما نسفت القوات الإسرائيلية المتوغلة شرقي المدينة عدداً من المنازل، وقصفت منزلاً آخر في منطقة "خربة العدس" شمالي المدينة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى الكويتي، إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل إلى المستشفى 9 شهداء و17 إصابة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على رفح.

أما في مدينة خان يونس (جنوب)، فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، حسب مصادر طبية بالمستشفى الأوروبي في المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، بدعم أمريكي، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.