وأضاف بيستوريوس في تصريحات تليفزيونية: "أنه يجري مناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق المستشارية الألمانية ووزارة الخارجية".

وتابع: "بالطبع تبادلنا وجهات النظر خلف الأبواب المغلقة، لكن ليست مهمتي أن أعلن القرارات".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، نقلت الأربعاء الماضي، عن بايدن قوله في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا شنّت عملية واسعة النطاق على رفح.

وفي الوقت ذاته، قال بايدن إن الولايات المتحدة سوف تستمر في تقديم دعمها الكامل لإسرائيل في دفاعها ضد الهجمات.

وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح، بزعم أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسراً والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غربي القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ووفق وكالة الأونروا، نزح نحو 110 آلاف فلسطيني قسراً من المناطق الشرقية لمدينة رفح باتجاه جنوب غربي قطاع غزة، بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.