سياسة
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داسوا عشاً للدبابير.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 12 من جنوده في غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 12 جندياً بجروح طفيفة ومتوسطة بعد أن داسوا عشاً للدبابير جنوب قطاع غزة.
داسوا عشاً للدبابير.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 12 من جنوده في غزة
داسوا عشاً للدبابير.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 12 من جنده في غزة / صورة: AP
10 مايو 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس: "في إطار العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة في وقت سابق من اليوم، داست قوة من الجيش على عش دبابير".

وأضاف: "أسفر ذلك عن إصابة 11 جندياً بجروح طفيفة ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما جرى إجلاء جندي آخر بحالة متوسطة".

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أبلغ عائلات الجنود بالحادثة، لكنه لم يحدد مكان وقوعها بالضبط.

وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة وزعمت أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى أكثر من 100 ألف فلسطيني إخلاء شرق المدينة قسراً.

ثم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على رفح بنزوح نحو 110 آلاف فلسطيني قسراً من المناطق الشرقية للمدينة باتجاه جنوب غرب القطاع، وفق وكالة الأونروا الجمعة.

وخلفت الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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