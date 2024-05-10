سياسة
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هجوم روسي واسع على شرق أوكرانيا.. وكييف: نقاتل لمنع تقدم موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة، أن روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وأن معارك تدور هناك بين الطرفين.
هجوم روسي واسع على شرق أوكرانيا.. وكييف: نقاتل لمنع تقدم موسكو
محطة للطاقة الحرارية بغرب أوكرانيا تضررت من الضربات الصاروخية الروسية في 2 مايو/أيار 2024 / صورة: Reuters 
10 مايو 2024

وأفادت الوزارة في بيان، بأن القوات الروسية نفذت "خلال اليوم الماضي، غارات جوية في قطاع فوفشانسك" المتاخم لمنطقة بيلغورود الروسية، بقنابل جوية موجهة، مشيرة إلى أنها تتصدى لـ"هذه الهجمات، وتستمر المعارك باختلاف حدتها".

وأكدت الوزارة "صد" هذه الهجمات واستمرار القتال ونشر "وحدات احتياطية" بهدف "تعزيز الدفاع" في المنطقة.

من جهته، قال مصدر عسكري أوكراني طلب عدم الكشف عن هويته إن القوات الروسية تستهدف التقدم إلى نحو عشرة كيلومترات من الحدود الروسية وإن قوات كييف تقاتل لمنع تقدم موسكو.

وقال مصدر رفيع المستوى في القيادة العسكرية الأوكرانية إن قوات موسكو "توغلت كيلومتراً واحداً داخل الأراضي الأوكرانية"، مؤكداً أنها تحاول إقامة "منطقة عازلة" في خاركيف لمنع القوات الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية.

ويفتح الهجوم الروسي الجديد، جبهة جديدة للقتال بعد مرور أكثر من عامين على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويواجه الجيش الأوكراني صعوبات على جبهة القتال، إذ أضعفه نقص المجندين والتأخير في تسليم المساعدات الغربية، ما أدى إلى تراجع مخزونه من الذخائر، فيما حققت القوات الروسية مكاسب ميدانية، بخاصة في الشرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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