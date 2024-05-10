وعقّب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة على إضرام مستوطنين "متطرفين" النار في مقر الأونروا قائلاً إن "استهداف عمال الإغاثة والأصول الإنسانية أمر غير مقبول ويجب وقفه".

من جهته طالب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وقال في منشور على منصة إكس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة الجناة المسؤولين عن الهجوم على مباني الأونروا في القدس الشرقية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة إضرام مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" النار في مقر الوكالة.

"تصاعد الاحتجاجات العنيفة"

وفي السياق أدانت ألمانيا الجمعة "تصاعد الاحتجاجات العنيفة" ضد الأونروا، داعية إسرائيل لحمايتها.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس: "ندين تصاعد المظاهرات العنيفة ضد الأونروا في القدس الشرقية. على إسرائيل ضمان حماية منشآت الأونروا وموظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

"خرق فاضح"

ومساء الخميس، أدان الأردن إضرام مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" النار بمقر الأونروا في القدس الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام متطرفين إسرائيليين على إضرام النار في محيط مقر الأونروا في القدس المحتلة".

وبدورها أعربت الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة العربية السعودية الاعتداء السافر من مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في القدس المحتلة".

من جهتها، أدانت دولة قطر "بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في القدس المحتلة" واعتبرت ذلك تحدياً سافراً للقانون الدولي وترهيباً مفضوحاً تحت عباءة حرية التعبير".

وفي وقت سابق الخميس، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازار يني، إن "إسرائيليين أضرموا النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ما اضطرهم إلى إغلاق المقر حتى ضمان استعادة الأمن".

وعلى مدى الشهرين الماضيين، نظم مستوطنون احتجاجات عنيفة أمام مقر الأونروا في القدس المحتلة، تضمنت رشق حجارة على الموظفين والمباني ومحاولة إغلاقه.

وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثامن، شنت إسرائيل حملة على الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم "عدم حياديتها" و"تورط" موظفيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.