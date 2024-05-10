وجرت قراءة الأدعية عبر مكبرات الصوت في مآذن المسجد في إطار برنامج إعادة فتح المسجد للعبادة مجدداً.

وتوافد المصلون بأعداد كبيرة من إسطنبول، إلى المسجد ومحيطه لأداء الصلاة، ورفعوا التكبيرات.

وامتلأ ميدان المسجد الواقع في منطقة الفاتح بالمصلين الذين أعربوا عن فرحتهم بعودته مسجداً كسابق عهده سائلين الله أن يعود ذلك بالخير والبركة على المسلمين.

والاثنين الماضي، افتتح أردوغان المسجد الواقع في إسطنبول عبر اتصال مرئي من المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في إطار حفل افتتاح يشمل 201 مشروع.

وبني مبنى "كاريه" بصفة كنيسة في أوائل القرن الرابع وتحول إلى مسجد بقرار من الصدر الأعظم عتيق علي باشا، في عهد السلطان العثماني بايزيد الثاني.

وتحول المسجد إلى متحف عام 1948 لكن الرئيس أردوغان أصدر مرسوماً في أغسطس/آب 2020 يقضي بإعادة صفة المسجد إلى المبنى وافتتاحه للعبادة.

وعقب صدور المرسوم الرئاسي، أطلقت السلطات عملية ترميم واسعة في المسجد استمرت 4 أعوام وانتهت بافتتاحه للعبادة مجدداً.