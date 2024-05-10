سياسة
3 دقيقة قراءة
جنوب إفريقيا.. انطلاق المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي
انطلقت في جنوب إفريقيا اليوم الجمعة فاعليات المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، الذي تستضيفه مدينة جوهانسبرغ خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري.
جنوب إفريقيا.. انطلاق المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي
الناشط الفلسطيني مصطفى البرغوثي ووزيرة العلاقات الدولية الجنوب إفريقية بالمؤتمر العالمي لمكافحة الفصل العنصري / صورة: AFP
10 مايو 2024

وتستضيف جنوب إفريقيا هذا المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه لتسليط الضوء على الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني وقضايا أخرى.

وبدأ المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرغ ويستقطب متحدثين دوليين من بينهم ديكلان كيرني، عضو الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية، ومصطفى البرغوثي، الناشط والسياسي الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان، وروني كاسريلس، إضافة إلى أكثر من 200 شخصية دينية وسياسية وحزبية من جميع أنحاء العالم.

وفي كلمة له خلال جلسة الافتتاح، قال البرغوثي إن "ما يحدث في فلسطين هو ظلم عالمي بحق شعب لا يواجه فقط الفصل العنصري، بل يواجه خطة شريرة من النظام الاستيطاني الإسرائيلي لتدمير فلسطين".

ولفت البرغوثي إلى أن 70% من السكان الفلسطينيين نزحوا بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما جردهم الاحتلال من إنسانيتهم ولم يسمح لهم بدفن أمواتهم.

وقال إن العالم يجب أن يسأل أين القانون الدولي وحقوق الإنسان وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والصراعات العالمية الأخرى.

وأكد البرغوثي أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم أو يستسلموا، متوجهاً بالشكر إلى جنوب إفريقيا على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد من خلال إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، حيث تتهم قوات الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

بدوره، قال كيرني إن تضامن الناس العاديين من أجل فلسطين في جميع أنحاء العالم "غير مسبوق" وإن قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل "شجاعة".

وأكد أن إسرائيل لن تهزم أبداً روح المقاومة الفلسطينية، مضيفاً: “نحن مع الشعب الفلسطيني في مسيرته الطويلة نحو الحرية ولن نتخلى عنه أبداً”.

ويأتي المؤتمر في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلف نحو 35 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة نحو 79 ألفاً، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

ويهدف هذا المؤتمر في الأساس إلى تعبئة الحركة العالمية لمناهضة الفصل العنصري لمحاسبة إسرائيل على جريمة الفصل العنصري التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين، والعمل على تفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، حسب البيان الصادر عن اللجنة التوجيهية لهذا المؤتمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us