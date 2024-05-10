وتستضيف جنوب إفريقيا هذا المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه لتسليط الضوء على الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني وقضايا أخرى.

وبدأ المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرغ ويستقطب متحدثين دوليين من بينهم ديكلان كيرني، عضو الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية، ومصطفى البرغوثي، الناشط والسياسي الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان، وروني كاسريلس، إضافة إلى أكثر من 200 شخصية دينية وسياسية وحزبية من جميع أنحاء العالم.

وفي كلمة له خلال جلسة الافتتاح، قال البرغوثي إن "ما يحدث في فلسطين هو ظلم عالمي بحق شعب لا يواجه فقط الفصل العنصري، بل يواجه خطة شريرة من النظام الاستيطاني الإسرائيلي لتدمير فلسطين".

ولفت البرغوثي إلى أن 70% من السكان الفلسطينيين نزحوا بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما جردهم الاحتلال من إنسانيتهم ولم يسمح لهم بدفن أمواتهم.

وقال إن العالم يجب أن يسأل أين القانون الدولي وحقوق الإنسان وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والصراعات العالمية الأخرى.

وأكد البرغوثي أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم أو يستسلموا، متوجهاً بالشكر إلى جنوب إفريقيا على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد من خلال إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، حيث تتهم قوات الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

بدوره، قال كيرني إن تضامن الناس العاديين من أجل فلسطين في جميع أنحاء العالم "غير مسبوق" وإن قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل "شجاعة".

وأكد أن إسرائيل لن تهزم أبداً روح المقاومة الفلسطينية، مضيفاً: “نحن مع الشعب الفلسطيني في مسيرته الطويلة نحو الحرية ولن نتخلى عنه أبداً”.

ويأتي المؤتمر في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلف نحو 35 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة نحو 79 ألفاً، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

ويهدف هذا المؤتمر في الأساس إلى تعبئة الحركة العالمية لمناهضة الفصل العنصري لمحاسبة إسرائيل على جريمة الفصل العنصري التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين، والعمل على تفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، حسب البيان الصادر عن اللجنة التوجيهية لهذا المؤتمر.