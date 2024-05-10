سياسة
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لتأييدهم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرمَين جامعيَّين وتعتقل طلاباً
اقتحمت الشرطة الأمريكية في وقت مبكر الجمعة، مخيمات متظاهرين مؤيدين لفلسطين في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا، وهما من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة، ووقّفت عدة أشخاص من المعتصمين.
لتأييدهم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرمَين جامعيَّين وتعتقل طلاباً
اعتصام مؤيد للفلسطينيين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في 9 مايو/أيار 2024 / صورة: AFP
10 مايو 2024

وقالت رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سالي كورنبلوث، في بيان: "بناء على طلب مني، جرى في وقت مبكر جداً من هذا الصباح تفكيك المخيم في حديقة كريسج".

وأضافت أن "العشرة الذين بقوا لم يقاوموا اعتقالهم، واصطحبهم عناصر شرطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بهدوء إلى خارج المخيم ثم نُقلوا إلى خارج الحرم الجامعي".

وأدان ائتلاف طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لمناهضة الفصل العنصري تدخل الشرطة في الحرم الجامعي، وقال في حسابه على إنستغرام: "اعتقل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الطلاب (...) في الساعة الرابعة من صباح اليوم، وداهموا المخيم بأكمله"، مضيفاً: "لا يمكن أن توقفوا الحركة، سنعود".

جامعة بنسلفانيا

وفي السياق، فككت الشرطة الأمريكية مخيماً مماثلاً في حرم جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا قبل فجر الجمعة، ودهم عشرات من عناصر الشرطة المخيم وأمهلوا المحتجين دقيقتين للمغادرة وإلا سيجري توقيفهم، وفق قناة "NBC 10".

ومنذ أبريل/نيسان تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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