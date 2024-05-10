سياسة
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تركيا تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد
أعربت الخارجية التركية، مساء الجمعة عن تضامنها مع البرازيل بعد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد.
تركيا تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد
جنود الجيش يراقبون مركبتهم المتضررة في أحد شوارع إلدورادو دو سول التي غمرتها الفيضانات، البرازيل في 9 مايو/أيار 2024 / صورة: AFP 
10 مايو 2024

وقالت الخارجية التركية في بيان: "نشعر بحزن عميق على الضحايا والأضرار الجسيمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البرازيل".

وعبرت الخارجية التركية عن تعازيها لحكومة وشعب البرازيل ولأقارب الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الفيضانات.

وكان جهاز الدفاع المدني في البرازيل أعلن اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى جراء هطول أمطار غزيرة على ولاية ريو جراندي دو سول إلى 113 بعد أن سجل 107 في اليوم السابق، في حين لا يزال 146 شخصاً في عداد المفقودين.

وأسفرت عواصف وفيضانات تضرب الولاية الواقعة في أقصى جنوب البرازيل، ويسكنها نحو 10.9 مليون نسمة، عن نزوح أكثر من 337 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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