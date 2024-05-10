وقالت الخارجية التركية في بيان: "نشعر بحزن عميق على الضحايا والأضرار الجسيمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البرازيل".

وعبرت الخارجية التركية عن تعازيها لحكومة وشعب البرازيل ولأقارب الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الفيضانات.

وكان جهاز الدفاع المدني في البرازيل أعلن اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى جراء هطول أمطار غزيرة على ولاية ريو جراندي دو سول إلى 113 بعد أن سجل 107 في اليوم السابق، في حين لا يزال 146 شخصاً في عداد المفقودين.

وأسفرت عواصف وفيضانات تضرب الولاية الواقعة في أقصى جنوب البرازيل، ويسكنها نحو 10.9 مليون نسمة، عن نزوح أكثر من 337 ألف شخص.