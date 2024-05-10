سياسة
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الضفة الغربية.. 8665 معتقلاً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر
قالت مؤسستان فلسطينيتان اليوم الجمعة، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس بلغ 8665 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي جرى تحويل عدد كبير منهم إلى الاعتقال الإداري.
الضفة الغربية.. 8665 معتقلاً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر
عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس بلغ 8665 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول / صورة أرشيفية: AA  / Others
10 مايو 2024

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، بأن "غالبية من اعتُقلوا في حملات الاعتقال المستمرة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، ومنهم نساء وأطفال وجرحى ومرضى وكبار في السن".

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وأوضحت المؤسستان اللتان تتابعان قضايا المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 3600 معتقل منهم 40 طفلاً و25 من النساء وهو رقم غير مسبوق، فيما لم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على البيان.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز تسعة آلاف.

اقتحامات بالضفة

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، اقتحامها بلدات في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة جنوبي نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة جبع جنوبي جنين واعتقلت شاباً عقب توقيفه على معبر الكرامة في أثناء سفره إلى الأردن، كما اقتحمت بلدتَي يعبد وعرابة بمحافظة جنين وشنت حملة تفتيش واسعة فيهما، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل يعبد.

واعتدت قوات الاحتلال، على رعاة أغنام بمسافر يطا جنوب الخليل، وفتشت منزل ناشطة في حقوق الإنسان بمدينة الخليل، وعبثت بمحتويات المنزل وهددتها بالاعتقال في حال واصلت عملها في تصوير وتوثيق انتهاكات الاحتلال، وفقاً للوكالة.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال عملياته بالضفة مخلّفاً إضافة إلى الاعتقالات 497 شهيداً ونحو 4 آلاف و950 جريحاً، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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