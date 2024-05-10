وقالت إذاعة الجيش إنّه جرى "رصد إطلاق قرابة 35 صاروخاً من لبنان، ووقعت أضرار جسيمة، لكن لم تقع إصابات".

ولم توضح الإذاعة ما إن كانت الصواريخ كلها أصابت أهدافها، أم جرى اعتراض بعضها، ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

من جهته، أعلن "حزب الله"، في بيان، قصف مقاتليه "مستوطنة كريات شمونة ب‏صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين في جنوب لبنان، ‏وآخرها في بلدة طير حرفا".

وفي وقت سابق الجمعة، أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مواقع في مناطق يارون وكفر كلا وبليدا في جنوب لبنان.

حزب الله يعلن ارتفاع قتلاه إلى 3

في غضون ذلك، ارتفع عدد قتلى حزب الله بنيران إسرائيلية، اليوم الجمعة إلى 3 عناصر.

ونعى الحزب في بيانات مقتضبة كلاً من أحمد علي مهدي من بلدة عدشيت، وغالب حسين الحاج من بلدة شيحين، وحسن علي كريم من بلدة دير سريان" من جنوب لبنان.

وقال الحزب إن الثلاثة "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، وهو تعبير يستخدمه للإشارة إلى قتلاه بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بالخصوص.

نحو 300 قتيل على "طريق القدس"

وبذلك يرتفع عدد قتلى حزب الله إلى 296 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جراء مواجهات يومية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود.

من جهتها، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، محمد قاسم السمنة الذي قالت إنه "ارتقى شهيداً في جنوب لبنان في أثناء أدائه واجبه القتالي ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وبذلك يرتفع عدد من أعلنت سرايا القدس عن مقتلهم من عناصرها في لبنان بنيران إسرائيلية إلى 17 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال أن طائرات حربية تابعة له أغارت على مواقع في مناطق يارون وكفر كلا وبليدا بجنوب لبنان، مدعياً أنها "أهداف لحزب الله".

وقبيل ذلك، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخصين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان، فيما تحدث حزب الله عن استهداف مواقع إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية و"تحقق إصابات مباشرة".

قصف متقطع

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب والفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 113 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.