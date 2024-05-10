سياسة
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بموافقة 143 دولة.. الأمم المتحدة تصوّت لصالح طلب العضوية الكاملة لفلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
بموافقة 143 دولة.. الأمم المتحدة تصوّت لصالح طلب العضوية الكاملة لفلسطين
قرار الأمم المتحدة بطلب إعادة النظر ودعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة في 10 مايو/أيار 2024 / صورة: AFP
10 مايو 2024

ووفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني، يوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة، وصوّت لصالح القرار 143 دولة، وعارضه 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت.

وأعرب القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن في 18 أبريل/نيسان الماضي، موصياً مجلس الأمن "بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن القرار أكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة"، مشدداً على أن "دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.

ويأتي تصويت الجمعية العامة، فيما تواصل إسرائيل حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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