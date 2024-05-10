سياسة
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بمشاركة 40 دولة.. انطلاق مؤتمر السياحة الحلال الثالث بمدينة إزمير التركية
انطلقت في مدينة إزمير جنوب غربي تركيا اليوم الجمعة، فاعليات مؤتمر السياحة الحلال بنسخته الثالثة، بمشاركة 40 دولة و300 مشارك، ينتمون إلى 85 قطاعاً مختلفاً.
بمشاركة 40 دولة.. انطلاق مؤتمر السياحة الحلال الثالث بمدينة إزمير التركية
انطلاق مؤتمر السياحة الحلال في إزمير / صورة: AA
10 مايو 2024

ويحتضن المؤتمر ممثلي السياحة الحلال، الهادفة إلى تلبية احتياجات الإقامة والسفر والعطلات للمسلمين وفقاً للقواعد والمعتقدات الإسلامية.

وينظَّم المؤتمر بالتعاون بين وزارة الثقافة والسياحة، ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) وجامعة "أفيون كوجا تبه" وجمعية السياحة الحلال الدولية، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد)، ووكالة اعتماد الحلال ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.

وفي كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أوضح عضو الهيئة التدريسية بكلية السياحة في جامعة "أفيون كوجا تبه"، حسين باموكتشو، أنهم يهدفون إلى زيادة الاستثمار في السياحة الصديقة للمسلمين.

وأشار باموكتشو، إلى مشاركة 300 شخصية من 40 بلداً في 85 قطاعاً مختلفاً في المؤتمر.

من جانبه، ذكر رئيس جمعية الحلال الدولية يوسف غرتشكر، أن النسخة الأولى من المؤتمر شهدت مشاركة 123 شخصية من 13 بلداً في 2017، ومشاركة نحو 200 شخص من 20 بلداً في النسخة الثانية عام 2019.

بدوره، أكد رئيس مجلس قطاع السياحة في "موصياد" مراد كونداك، أنهم سيتبادلون الآراء على مدار يومين في المؤتمر من أجل تطوير السياحة الصديقة للمسلمين.

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر المستمر حتى الأحد، مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة عدد المنشآت التي تقدم خدمات السياحة الحلال وإثراء جودتها وزيادة عدد السياح.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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