وأفادت الخارجية التركية، في بيان، بأن "هذا القرار يؤكد من جديد الدعم القوي للأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لحقّ الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به ولحلّ الدولتين".

ودعت المجتمع الدولي "برمته إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الفظائع الإسرائيلية في غزة والاعتراف بدولة فلسطين".

وفي وقت سابق الجمعة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضه 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وأعرب القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/نيسان الماضي.