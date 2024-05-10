سياسة
2 دقيقة قراءة
سفير أنقرة بواشنطن يدعو لتبني "نهج استراتيجي" لمعالجة الخلافات بين البلدين
دعا سفير أنقرة لدى واشنطن سادات أونال مساء الجمعة، إلى تبني "نهج استراتيجي" لمعالجة الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية للبلدين.
سفير أنقرة بواشنطن يدعو لتبني "نهج استراتيجي" لمعالجة الخلافات بين البلدين
سفير أنقرة بواشنطن يدعو إلى تبني "نهج استراتيجي" لمعالجة الخلافات بين البلدين / صورة: AA
10 مايو 2024

وقال أونال في كلمة أمام المؤتمر الأمريكي التركي التاسع والثلاثين في واشنطن إنه "على الرغم من التطور التدريجي لعلاقاتنا الاقتصادية والخطوات نحو حوار سياسي منظم في سياق الآلية الاستراتيجية، لا يزال للتحسين في مختلف القضايا الخلافية مجال".

وأشار أونال إلى أنه "من أجل معالجة الخلافات بطريقة فعالة وموجهة نحو النتائج، نحتاج إلى اعتماد نهج استراتيجي، وليس نهج التعاملات المحدودة".

وأوضح أن زيادة التعاون بين البلدين "يمكن أن يساعد في توسيع الأمن والاستقرار والازدهار في مختلف المناطق، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

علاقات متعددة الأبعاد

وشدد أونال على أن العلاقات التركية-الأمريكية تتأثر بالتاريخ والجغرافيا والقيم العالمية والمصالح الوطنية، مؤكداً أن العلاقات بين الحليفين "القويين" في الناتو صمد أمام اختبار الزمن، خاصة طوال سنوات الحرب الباردة.

وحث السفير على إجراء حوار "منفتح ومستدام" يتضمن زيادة التفاعل ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن أيضاً على مستوى البرلمان والمجتمع المدني والدولة.

وقال أونال إن "تركيا الآن محاطة ببؤر صراع متعددة وعدم استقرار، من سوريا إلى العراق وليبيا، ومن القوقاز إلى أوكرانيا وغزة"، مضيفاً أن الحل المستدام لهذه الأزمات يتطلب المواءمة بين أصحاب المصالح، فضلاً عن التوافق المبدئي والمواقف التي تعطي الأولوية للحوار والدبلوماسية.

وأضاف أن "مزيداً من التقارب والتكامل بين بلدينا سيحقق بالتأكيد قيمة مضافة كبيرة في هذا الصدد".

من جانبه، أشار السفير الأمريكي في أنقرة، جيف فليك، إلى أن تركيا والولايات المتحدة "حليفان لا غنى عنهما"، وأكد أن "تركيا سيكون لها دائماً دور مهم تلعبه".

وأضاف أن التحالف التركي-الأمريكي تجاوز بكثير الجغرافيا السياسية إذ يتقاسم البلدان القيم والمصالح المتبادلة.

وقال فليك: "أثبتنا ذلك في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية عدة مرات عندما تعرضت مبادئنا المشتركة للتحدي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us