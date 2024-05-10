وقال أونال في كلمة أمام المؤتمر الأمريكي التركي التاسع والثلاثين في واشنطن إنه "على الرغم من التطور التدريجي لعلاقاتنا الاقتصادية والخطوات نحو حوار سياسي منظم في سياق الآلية الاستراتيجية، لا يزال للتحسين في مختلف القضايا الخلافية مجال".

وأشار أونال إلى أنه "من أجل معالجة الخلافات بطريقة فعالة وموجهة نحو النتائج، نحتاج إلى اعتماد نهج استراتيجي، وليس نهج التعاملات المحدودة".

وأوضح أن زيادة التعاون بين البلدين "يمكن أن يساعد في توسيع الأمن والاستقرار والازدهار في مختلف المناطق، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

علاقات متعددة الأبعاد

وشدد أونال على أن العلاقات التركية-الأمريكية تتأثر بالتاريخ والجغرافيا والقيم العالمية والمصالح الوطنية، مؤكداً أن العلاقات بين الحليفين "القويين" في الناتو صمد أمام اختبار الزمن، خاصة طوال سنوات الحرب الباردة.

وحث السفير على إجراء حوار "منفتح ومستدام" يتضمن زيادة التفاعل ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن أيضاً على مستوى البرلمان والمجتمع المدني والدولة.

وقال أونال إن "تركيا الآن محاطة ببؤر صراع متعددة وعدم استقرار، من سوريا إلى العراق وليبيا، ومن القوقاز إلى أوكرانيا وغزة"، مضيفاً أن الحل المستدام لهذه الأزمات يتطلب المواءمة بين أصحاب المصالح، فضلاً عن التوافق المبدئي والمواقف التي تعطي الأولوية للحوار والدبلوماسية.

وأضاف أن "مزيداً من التقارب والتكامل بين بلدينا سيحقق بالتأكيد قيمة مضافة كبيرة في هذا الصدد".

من جانبه، أشار السفير الأمريكي في أنقرة، جيف فليك، إلى أن تركيا والولايات المتحدة "حليفان لا غنى عنهما"، وأكد أن "تركيا سيكون لها دائماً دور مهم تلعبه".

وأضاف أن التحالف التركي-الأمريكي تجاوز بكثير الجغرافيا السياسية إذ يتقاسم البلدان القيم والمصالح المتبادلة.

وقال فليك: "أثبتنا ذلك في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية عدة مرات عندما تعرضت مبادئنا المشتركة للتحدي".