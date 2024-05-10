سياسة
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أمير الكويت يعلن حل البرلمان ووقفاً مؤقتاً لبعض مواد الدستور
أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الجمعة، حل البرلمان ووقفاً مؤقتاً لبعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
أمير الكويت يعلن حل البرلمان ووقفاً مؤقتاً لبعض مواد الدستور
أمير الكويت يصدر مرسوماً بتعيين أحمد عبد الله الصباح رئيساً جديداً للحكومة / صورة: Reuters
10 مايو 2024

ونقلت كونا عن أمير الكويت قوله في خطاب متلفز: "أمرنا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات يجري خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".

ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا".

واعتبر أن البلاد واجهت "من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله"، مؤكداً أنه لن يسمح على الإطلاق بأن "تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وأوضح الأمير في كلمته أن القرار جاء "بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة "شهدت سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية".

بدوره، ذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

وانتخبت الكويت برلماناً جديداً في الرابع من أبريل/نيسان ليصبح الرابع منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح خطوةً إجرائيةً بعد الانتخابات.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائباً جديداً من أصل 50 عضواً منتخباً في البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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