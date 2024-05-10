سياسة
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مجلس الأمن يعرب عن قلقه بعد تقارير عن مقابر جماعية بغزة ويدعو لتحقيق مستقل
دعا بيان لمجلس الأمن الدولي الجمعة، لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة، وطالب بالسماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية.
مجلس الأمن يعرب عن قلقه بعد تقارير عن مقابر جماعية بغزة ويدعو لتحقيق مستقل
مجلس الأمن يدعو لتحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية بغزة / صورة: Reuters
10 مايو 2024

وأعرب أعضاء المجلس، حسب البيان، عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية داخل مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة وحولهما، حيث دُفن عدّة مئات من الجثث، بما في ذلك نساء وأطفال وكبار سن.

وطالب البيان، بإجراء "تحقيق عاجل ومستقل ومفصّل وشامل وشفاف ومحايد في المقابر الجماعية" في غزة، والسماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية.

كما أكد أهمية السماح للعائلات الفلسطينية بمعرفة مصير ومكان وجود أقاربهم المفقودين، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وبدعوة من الجزائر، عقد مجلس الأمن مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة للتباحث حول المقابر الجماعية التي اكتُشفت في قطاع غزة، حيث استخراج مئات الجثث أغلبها لنساء وأطفال وطواقم طبية.

وفي 8 مايو/أيار الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد المقابر الجماعية في المستشفيات التي دهمها جيش الاحتلال إلى 7.

وأفاد المكتب الإعلامي، في بيان له بانتشال جثث ما لا يقل عن 520 فلسطينياً من تلك المقابر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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