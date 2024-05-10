سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن: استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية بغزة تعارض مع القانون الإنساني
أكدت الخارجية الأمريكية فجر السبت، إمكانية تقييم أن الأسلحة التي قدمتها واشنطن لتل أبيب قد استُخدمت في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في "حالات تتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تجد أدلة كافية من اجل تعليق الشحنات.
واشنطن: استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية بغزة تعارض مع القانون الإنساني
الخارجية الأمريكية: واشنطن تجد تأكيدات إسرائيل موثوقة بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي / صورة: AP
10 مايو 2024

وأضافت الخارجية في تقرير موجّه للكونغرس الأمريكي أن النتائج على الأرض في غزة، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، تثير أسئلة "جوهرية" حول ما إذا كان جيش الاحتلال يستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل فعال في جميع الحالات، لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وقالت: "من المعقول تقييم أن الأسلحة الأمريكية استخدمتها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

في المقابل، أشارت الخارجية إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تجد أن تأكيدات إسرائيل باستخدامها الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي موثوقة وذات مصداقية.

وادّعى التقرير أن واشنطن "لا تملك معلومات كاملة للتحقق من استخدام الأسلحة الأمريكية في أعمال محددة يُزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ألمح التقرير إلى أن إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مع الجهود التي تدعمها واشنطن لزيادة المساعدات وتدفقها إلى قطاع غزة إلى الحد الأقصى.

وأردف: "تقييم واشنطن الحالي أن الحكومة الإسرائيلية لا تحظر أو تقيّد بأي شكل تقديم المساعدات الإنسانية الأمريكية في غزة، ولكنه تقييم مستمر".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله إن التقرير "مجرد لمحة سريعة"، وإن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us