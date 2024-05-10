وأضافت الخارجية في تقرير موجّه للكونغرس الأمريكي أن النتائج على الأرض في غزة، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، تثير أسئلة "جوهرية" حول ما إذا كان جيش الاحتلال يستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل فعال في جميع الحالات، لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وقالت: "من المعقول تقييم أن الأسلحة الأمريكية استخدمتها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

في المقابل، أشارت الخارجية إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تجد أن تأكيدات إسرائيل باستخدامها الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي موثوقة وذات مصداقية.

وادّعى التقرير أن واشنطن "لا تملك معلومات كاملة للتحقق من استخدام الأسلحة الأمريكية في أعمال محددة يُزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ألمح التقرير إلى أن إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مع الجهود التي تدعمها واشنطن لزيادة المساعدات وتدفقها إلى قطاع غزة إلى الحد الأقصى.

وأردف: "تقييم واشنطن الحالي أن الحكومة الإسرائيلية لا تحظر أو تقيّد بأي شكل تقديم المساعدات الإنسانية الأمريكية في غزة، ولكنه تقييم مستمر".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله إن التقرير "مجرد لمحة سريعة"، وإن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة.