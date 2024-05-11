وأكد عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار "ينسجم مع القانون الدولي، ويعبّر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية".

ووعد الرئيس الفلسطيني بمواصلة المساعي لنيل هذه العضوية بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار، "ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تقوم بذلك".

وأشار إلى أن هذا القرار الأممي "سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن لإعادة التصويت على العضوية الكاملة".

كما دعا عباس الإدارة الأمريكية إلى "التراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة (بالأمم المتحدة)".

في السياق، اعتبرت مصر في بيان لخارجيتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "تجسيداً لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافاً بحقوق شعب عانى لأكثر من 7 عقود من الاحتلال الأجنبي"، واصفة القرار بـ"التاريخي".

وجددت مطالبتها بـ"أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ورحّب الأردن في بيان لخارجيته بالقرار، وأكد أن "اعتماده بأغلبية 143 صوتاً يعكس إجماعاً دولياً حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

أما السعودية، فقد رحبت في بيان لخارجيتها، بالقرار ذاته، وقالت إن هذا القرار "يُعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين".

كما اعتبرت قطر، التي وصفت القرار الأممي بـ"التاريخي"، أن تصويت 143 دولة لصالحه "يمثل اعترافاً دولياً بحق طبيعي وقانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق".

بدورها أكدت الكويت، عبر بيان لخارجيتها، "موقفها الداعي إلى ضرورة تبني مجلس الأمن قراراً من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني".

ورحبت سلطنة عُمان، عبر بيان لخارجيتها، بالقرار، واعتبرت أن تبنى الجمعية العامة لهذا القرار يعني أن "الأغلبية العالمية تناشد مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره السبيل العملي الذي سيمهد الطريق لحل الدولتين وإحلال السلام العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

من جهته، دعا الأردن المجتمع الدولي إلى "بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

كذلك أشاد العراق بالقرار، وأكد في بيان لوزارة خارجيته أن القرار "تاريخي"، و"يُعدّ خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية، ويسهم في تحقيق السلم في المنطقة".

وفي وقت سابق الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مُقدماً من المجموعة العربية ودول أخرى، يؤكد أن دولة فلسطين "مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"ينبغي بالتالي قبولها عضواً" في المنظمة.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.