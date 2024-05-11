وأفاد التحقيق نقلاً 3 إسرائيليين عملوا في مركز الاعتقال أن "المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفاً قاسية للغاية في قاعدة عسكرية أصبحت مركز احتجاز في صحراء النقب".

وأشار أحد الشهود الثلاثة إلى أن "المعتقلين يُحشرون في مركز الاعتقال معصوبي الأعين، ويُمنعون من التحدث والحركة".

ويلجأ أطباء مركز الاعتقال أحياناً إلى بتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، فضلاً عن الإجراءات الطبية التي يقوم بها أحياناً أطباء غير مؤهلين، "حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تُركت لتتعفن".

ونقل التحقيق عن مصدر كان يعمل مسعفاً في المستشفى الميداني، لم يسمّه، أنّ جنود الاحتلال كان يستعملون الضرب مع المعتقلين ليس بناء على معلومات استخبارية ضدهم، وإنما باعتباره عقاباً على ما فعلته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعليقاً على تحقيق CNN، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان. أنه: "يضمن السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين، ويجري فحص أي ادعاء بسوء سلوك من جانب جنوده والتعامل معه على هذا الأساس".

وأردف "في حالات مناسبة، يجري فتح تحقيقات لدى شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية عندما يُشتبه في سوء سلوك يبرر هذا الإجراء" حسب زعمه.