سياسة
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الإمارات تندد بتصريحات نتنياهو حول دعوته لمشاركتها في إدارة غزة بعد الحرب
استنكرت الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، عقب طرحه دعوة لمشاركة أبو ظبي في مساعدة حكومة مستقبلية في قطاع غزة بعد الحرب.
الإمارات تندد بتصريحات نتنياهو حول دعوته لمشاركتها في إدارة غزة بعد الحرب
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. / صورة: Reuters
11 مايو 2024

وانتقد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بشدة، نتنياهو في منشور على موقع إكس في الصباح الباكر، وقال إن أبو ظبي تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال في المنشور "تشدد دولة الإمارات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي إلى توفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضاف "عند تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم لتلك الحكومة".

وقال نتنياهو في مقابلة إن الإمارات والسعودية ودول أخرى من الممكن أن تساعد حكومة مدنية مع سكان قطاع غزة بعد الحرب.

ويرفض أعضاء بارزون في حكومة نتنياهو فكرة وجود دولة فلسطينية مستقلة، ويقول نتنياهو إن إسرائيل في حاجة إلى مواصلة السيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب.

ويأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وهو طموح تدعمه الإمارات.

ومع ذلك، قالت مصادر إن علاقة الإمارات بنتنياهو تداعت بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، إذ نادراً ما يتحدث المسؤولون الإماراتيون معه الآن.

وكثيراً انتقدت الإمارات إسرائيل بسبب الحرب وارتفاع عدد الشهداء المدنيين، رغم أنها أكدت أن العلاقات الدبلوماسية سمحت لها بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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