سياسة
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تؤثر في GPS والشبكات.. عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003
أعلنت وكالة أمريكية مساء الجمعة أن عاصفة "جيومغناطيسية" شديدة ضربت الأرض للمرة الأولى منذ عام 2003.
تؤثر في GPS والشبكات.. عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003
توقعت وكالة NOAA أن تعطل العاصفة الشمسية نظام GPS (المصدر:Earth) / Others
11 مايو 2024

وقالت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إن العاصفة من المستوى الـ5 على مقياس من 5 درجات، وهو مستوى يوصف بأنه "شديد".

وذكرت الوكالة أن العاصفة ناجمة من وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض.

وتوقعت استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ من الممكن أن يتأثر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات.

وبدأت الوكالة برصد انفجارات على سطح الشمس يوم الأربعاء، اتجه 5 منها على الأقل نحو الأرض، ووصل أولها إلى الغلاف الجوي للأرض يوم الجمعة.

وقال رئيس العمليات في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي بالوكالة مايك بيتوي، في مؤتمر صحفي صباح الجمعة: "ما نتوقعه خلال اليومين المقبلين يجب أن يكون أكثر أهمية مما رأيناه بالتأكيد حتى الآن".

يذكر أن آخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في أكتوبر/تشرين الأول 2003.

وأطلق عليه اسم "عواصف الهالوين" الشمسية حينها، حسب الوكالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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