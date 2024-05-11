سياسة
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غوتيريش يحذر من تداعيات الهجوم على رفح.. ودعوات أممية لضمان دخول المساعدات
تتصاعد التحذيرات الأممية من التداعيات الإنسانية لشن هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسط مطالب بضمان أمن وعبور المساعدات اللازمة إلى القطاع.
غوتيريش يحذر من تداعيات الهجوم على رفح.. ودعوات أممية لضمان دخول المساعدات
فلسطينييون نازحون من رفح / صورة: AFP
11 مايو 2024

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، إن "هجوماً برياً واسع النطاق في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها ويوقف جهودنا لدعم الناس مع اقتراب المجاعة".

فيما قال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة جورجيوس بتروبولوس: "تأثّر بأمر الإخلاء الأخير الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية والمرتبط بالعملية العسكرية في غزة حتى الآن 110 آلاف شخص أو أكثر نزحوا شمالاً".

وأضاف بتروبولوس في مؤتمر صحفي بجنيف، أن معظم هؤلاء الأشخاص اضطروا إلى النزوح إلى أماكن يسودها الدمار بسبب الحرب.

من جانبه، شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الجمعة، على أن "المعابر البرية القليلة التي تسمح بدخول المساعدات إلى غزة تعتبر حيوية لتوفير الاحتياجات مثل الغذاء والدواء والوقود، التي يجب إيصالها إلى السكان اليائسين والمذعورين".

ودعا تورك جميع الأطراف إلى ضمان بقاء هذه المعابر آمنة ونشطة وألا تصبح هدفاً لهجوم مباشر، كما دعا إلى عدم تعريض عمليات العبور المتعلقة بالمدنيين والمنتجات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، للخطر بسبب العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن "عملية إسرائيل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أدت إلى إغلاق المعابر الرئيسية، وبالتالي لم تصل مساعدات إلى غزة منذ 5 أيام".

عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

في السياق، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة الجمعة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وصوّت لصالح القرار 143 دولة، وعارضه 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وأثار هذا القرار غضب إسرائيل، إذ أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هذا التصويت "يبعث رسالة إلى حماس مفادها أن العنف يؤتي ثماره".

ومن جهتها، رحبت الخارجية الفلسطينية بالتصويت الذي منح حقوقاً جديدة للفلسطينيين في المنظمة الدولية، ورأت أنه يؤكد "أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة".

ويتعرض قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال ودماراً كبيراً بالبنية التحتية ومجاعة أودت بحياة الآلاف، وفق أرقام فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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