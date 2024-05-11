وقال بترو في منشور عبر منصة إكس: "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية، ما يعني صدور مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية".

كما طالب مجلس الأمن الدولي بالنظر في إنشاء قوة لحفظ السلام على أراضي غزة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس، إصراره على استمرار الحرب على غزة، في تحدٍّ للتهديدات الأمريكية بفرض مزيد من القيود على شحنات الأسلحة في حال شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على رفح جنوبي القطاع.

في الأول من مايو/أيار، أعلن الرئيس الكولومبي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ليحذو بذلك حذو بوليفيا وبليز، بعد وقف شراء الأسلحة التي تصنعها إسرائيل.

وقال بترو في خطاب حينذاك “لا يمكننا العودة إلى أزمنة الإبادة الجماعية وإبادة شعب بكامله”.

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الرد، واصفاً بترو بأنه “معادٍ للسامية”.

وكثيراً انتقد الرئيس الكولومبي الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والأسبوع الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة “نيويورك تايمز” إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم نتنياهو.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.