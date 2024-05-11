وأعلنت سلطات ولاية ريو جراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل تجدد سقوط الأمطار في الولاية ووصل عدد القتلى جراء الفيضانات غير المسبوقة إلى 126، يوم الجمعة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عواصف وفيضانات اجتاحت الولاية التي يقطنها نحو 10.9 مليون نسمة أدت أيضاً إلى نزوح نحو 340 ألفاً فيما لا يزال 141 شخصاً في عداد المفقودين. كما أوضح أن ما يقرب من مليوني شخص تضرروا حتى الآن.

وتسببت الأمطار الغزيرة في وصول المياه في عدة أنهار وبحيرات في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأغلقت الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية، مما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأمطار ستستمر حتى يوم الاثنين.

وتقع الولاية في نقطة التقاء جغرافية بين أجواء استوائية وقطبية، وهو ما يؤدى إلى نمط مناخي تتعاقب فيه فترات من الأمطار الغزيرة وأخرى من الجفاف.

ويعتقد خبراء محليون أن هذا النمط يتزايد بسبب تغير المناخ.

وقالت حكومة الولاية إن أكثر من 385 ألف شخص ليسوا لديهم خدمات مياه، في حين انقطعت خدمات الاتصالات عن نحو 20 مدينة.

فيضانات مفاجئة في أفغانستان

أما في أفغانستان، تسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال البلاد بمقتل أكثر من 200 شخص في ولاية بغلان وحدها، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة السبت.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة في اثنتين من مقاطعات الولاية. وكانت السلطات المحلية أفادت ليل الجمعة بأن الحصيلة الاجمالية تبلغ 62 قتيلاً، محذّرة من أنها قابلة للارتفاع.

وقال هداية الله همدرد، رئيس السلطة الإقليمية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية في إقليم بغلان الشمالي، إن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت في الفيضانات، ولم يكن السكان على استعداد للتعامل مع الكارثة.

ولفت إلى أن فرق الإنقاذ تبحث لمعرفة إن كان أي ضحايا عالقين في الوحل أو تحت الأنقاض.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيولاً طينية كثيفة غمرت الطرق بالإضافة إلى جثث لفت بأكفان.

منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تسببت الفيضانات في مقتل نحو 100 شخص في 10 ولايات في البلاد، ولم تسلم أي منطقة منها، حسب السلطات.

كما غمرت المياه مساحات زراعية مترامية في بلد يعتمد 80% من، البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، على الزراعة من أجل بقائهم.

وشهدت أفغانستان شتاءً جافًا جداً وتعاني من اضطرابات مناخية.

ويؤكد خبراء أنّ البلد الذي مزقته الحرب خلال 4 عقود، هو من بين أفقر البلدان في العالم وأقلها استعداداً لمواجهة عواقب تغيّر المناخ.